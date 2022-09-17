В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки на Донбассе и уничтожили живую силу врага в Херсоне.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение дня отбиты атаки врага в районах Бахмута, Зайцево, Первомайского, Николаевки Второй и Новомихайловки. Из-за того, что обстрелы ВСУ уничтожили пути отступления россиян через Днепр, они готовят альтернативные способы. В районе Каховской гидроэлектростанции они затопили 9 автомобилей для создания импровизированной переправы. Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения "Росгвардии" и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

Ранее мы писали, что россияне ударили по жилым домам в Константиновке под Донецком. Ранены пять человек, среди них ребенок.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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