Запорожская атомная электростанция Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время обстрелов.

Об этом сообщает в субботу, 17 сентября, пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Восстановленная линия на 750 киловольт (кВ) в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности.

После того, как две недели назад Запорожская АЭС потеряла подключение к той же линии 750 кВ, она сначала полагалась на электроэнергию, произведенную самой станцией, а затем на резервные линии электропередач, соединяющие ее с сетью через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ. После повторного подключения магистральной линии вчера днем ​​три резервные линии электропередач снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередач 750 кВ, которые были повреждены ранее из-за обстрелов, остаются отключенными. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного состояния, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Киеву и Москве заключить соглашение о запрете атаковать Запорожскую АЭС. Он добавил, что все системы станции должны полностью функционировать.

Также "Страна" сообщала, что, по данным ГУР Минобороны, войска РФ готовят новые обстрелы Запорожской АЭС, под угрозой могут оказаться и другие атомные объекты в Украине.