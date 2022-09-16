Назначенные РФ "власти" Энергодара заявили об обстреле зоны поблизости от Запорожской АЭС. Фото
Назначенные россиянами "власти" Энергодара утверждают, что сегодня, 16 сентября, был нанесён артиллерийский удар по береговой линии города поблизости от Запорожской АЭС.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Власти" Энергодара обвиняют в этом ВСУ. Украина этот обстрел пока не комментировала, но ранее заявляла, что обстрел по станции ведут российские войска.
Местные паблики публикуют фото пожаров в городе после прилётов.
Напомним, вчера совет МАГАТЭ потребовал от России немедленно прекратить любые действия на Запорожской АЭС.
Также мы писали о том, что на этой неделе назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что город и ЗАЭС готовят к обороне от наступления ВСУ.
А по данным украинской разведки, войска РФ готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие атомные объекты в Украине.
Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.