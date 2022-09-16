Назначенные россиянами "власти" Энергодара утверждают, что сегодня, 16 сентября, был нанесён артиллерийский удар по береговой линии города поблизости от Запорожской АЭС.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Власти" Энергодара обвиняют в этом ВСУ. Украина этот обстрел пока не комментировала, но ранее заявляла, что обстрел по станции ведут российские войска.

Местные паблики публикуют фото пожаров в городе после прилётов.

Напомним, вчера совет МАГАТЭ потребовал от России немедленно прекратить любые действия на Запорожской АЭС.

Также мы писали о том, что на этой неделе назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что город и ЗАЭС готовят к обороне от наступления ВСУ.

А по данным украинской разведки, войска РФ готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие атомные объекты в Украине.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.