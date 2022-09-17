Омбудсмен показал разрушенный дом в Изюме, где под завалами погибли более пяти десятков человек. Видео
Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал разрушенный многоквартирный дом в Изюме, под развалинами которого погибли 54 человека.
Соответствующее видео появилось в эфире национального телемарафона.
Когда был этот обстрел - не сообщается.
Местные жители, которые прятались от обстрелов в подвале, погибли после попадания в их дом по адресу Первомайская, 2. Разрушенной оказалась центральная часть здания, люди были погребены заживо.
Сейчас над извлечением и идентификацией тел погибших работают правоохранители и специалисты.
Ранее "Страна" публиковала видео разбора завалов домов в Изюме, уничтоженных в марте. Тогда погибли 47 человек, однако под завалами все еще могут оставаться тела людей.
Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.
Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.