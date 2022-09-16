Появилось видео разбора завалов в Изюме Харьковской области.

Его публикует ГСЧС.

На видео спасатели разбирают завалы двух домов, которые были уничтожены в результате авиаударов России еще 9 марта.

Тогда здесь погибли 47 человек.

По предварительной информации от жителей города, под завалами могут находиться тела людей.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме, фото которых он обнародовал.

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