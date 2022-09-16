Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме, фото которых он ранее обнародовал.

Видео президента появилось в его телеграм-канале.

"Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы точно не знаем, сколько там тел… Россия уже стала крупнейшим источником терроризма в мире. Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно закрепить юридически", - заявил он.

По его словам, специалисты обнаружили тела убитых россиянами "детей и взрослых, мирных людей и военных, замученных, расстрелянных, убитых обстрелами, даже целые семьи - мать, отца, дочь".

Зеленский также заявил, что есть доказательства зверств, которые совершили россияне, когда Изюм был под оккупацией.

"Тело человека, которого задушили веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела с поломанными руками и другими следами издевательств", - сказал президент.

Также он в очередной раз призывал мир "признать Россию государством - спонсором терроризма".

Напомним, вчера появились фото массового захоронения украинских военных под Изюмом.

Также сообщалось, что ООН направит делегацию в освобожденный Изюм, чтобы изучить найденные массовые захоронения.

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