В освобожденном Изюме Харьковской области началась эксгумация тел погибших украинцев. На месте массового захоронения уже обнаружено более 400 тел.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский и публикует жуткие фотографии с места раскопок.

"С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", - пишет Зеленский.

Нардеп Алексей Гончаренко дополняет, что многие тела находят "со следами удавки на шее, с перевязанными руками, со следами пыток".

Напомним, что ООН направит делегацию в освобожденный Изюм, чтобы изучить найденные массовые захоронения.

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