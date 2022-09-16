Назначенного россиянами во время оккупации начальника "народной милиции Балаклеи" взяли под стражу. Фото
Начальник "народной милиции Балаклеи" взят под стражу. На "посту" он занимался наймом сотрудников и организовывал дежурство на объектах критической инфраструктуры.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
Данные задержанного не разглашаются, сообщается, что это 48-летний мужчина, который согласился на предложение россиян возглавить "народную милицию".
Во время наступления ВСУ в Харьковской области он пытался сбежать в Луганскую область, но был задержан сотрудниками ГБР, сообщили в прокуратуре Харьковской области.
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