В полиции 52-летнего харьковчанина подозревают в коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает полиция Харьковской области на своем официальном Телеграм-канале.

По данным следствия, 8 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте Юбилейном "выражал желание прихода "русского мира", поддерживал решения и действия государства-агрессора, утверждал, что они наведут порядок и принесут мир в Украину".

Напомним, ранее мы писали, что премьер Украины рассказал о шпионе, который три года работал на россиян из секретариата Кабмина.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.