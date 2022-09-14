В секретариате Кабмина разоблачили шпиона.

Подробностями поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль для СМИ.

"В конце августа его осудили к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и возмещением всех затрат на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек наделал. Он работал заместителем руководителя секретного отдела и имел доступ к секретным документам. На протяжении трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ вовремя выявило его деятельность", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что злоумышленник действовал не один, а была целая агентурная сеть.

Шмыгаль утверждает, что шпион давал информацию россиянам, которая, возможно, и помогала им побеждать в первые дни войны и в дальнейшем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Шевченковский суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего чиновника из Кабмина, которого признали виновным в работе на РФ. Тогда стало известно, что "Крота" в правительстве осудили за госизмену. Кроме тюремного срока у него будет конфисковано все имущество.

Позже появились новые подробности в деле российского агента из Кабмина. Оказывается, агент работал сначала в секретариате Кабмина, а с 2019 года занял должность старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьера, а фээсбэшники присвоили ему позывной "Григорий".