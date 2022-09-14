В Харьковской области задержали российского солдата (жителя Московской области), который скрывался после того, как его сослуживцы отступили во время наступления ВСУ.

Об этом сообщает ГБР.

"Удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины", - сообщают в ГБР.

Военнослужащий РФ признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали четыре тысячи рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.

Российского военного передадут в СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что в освобожденном Шевченково Харьковской области задержали "чиновницу" из назначенной РФ "администрации".

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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