В сети распространяют видео задержания пассажирами автобуса женщины, которая, как утверждается, снимала военные объекты.

В ролике одна пассажирка обвиняет женщину в съемке и требует вызвать полицию. Снимавшая оправдывается тем, что вела съемку просто так.

На что обвиняющая ее женщина парирует: мол, я видела, как "просто так" ты сняла абсолютно все военные объекты по пути.

Судя по русскому языку, на котором говорят все люди, и упомянутом названии остановки "16-й Фонтан" дело происходит в Одессе.

Судьба снимавшей из окна автобуса женщины неизвестна.

Ранее "Страна" писала, что чуть менее недели назад в Николаеве СБУ задержала пенсионера, которого подозревают в том, что он передавал врагу координаты военных подразделений ВСУ. По данным следствия, 62-летний пенсионер, чтобы помочь агрессору, посылал через мессенджер координаты расположения и данные о количественном составе военных формирований ВСУ.

Также "Страна" говорила с представителями украинских спецслужб и выяснила, как россияне формируют свою сеть корректировщиков, кто в нее входит и как их ловят.