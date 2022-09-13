Появились новые подробности в деле российского агента из Кабмина, которому в августе дали 12 лет тюрьмы за передачу РФ секретной информации.

СМИ нашли соответствующий приговор Шевченковского райсуда в судебном реестре.

Оказывается, агент работал сначала в секретариате Кабмина, а с 2019 года занял должность старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьера.

Россияне завербовали его еще в 2007 году, для чего он даже ездил в Москву. Тогда он начал передавать копии документов, содержащих гостайну, за что получал суммы от 800 до 10 000 долларов.

Передавал он самую разную информацию: о ситуации в регионах, военном потенциале Украины, деятельности правоохранителей и спецслужб, международном сотрудничестве, инфраструктурных проектах, энергетике и тд.

Информацию передавал через защищенные мессенджеры, а деньги получал во время личных встреч в Беларуси, на Кипре, в Армении и в Азербайджане.

ФСБшники присвоили ему позывной "Григорий".

С 2010 по 2015 год была пауза в его "сотрудничестве" с РФ.

На суде чиновник заявил, что после вторжения РФ в Украину 24 февраля прервал все связи с работниками российских спецслужб и сожалеет о содеянном. Его приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Ранее была опубликована статистика, сколько украинцев сели в тюрьму за содействие вторжению РФ. Всего было вынесено более 300 приговоров.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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