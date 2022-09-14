В Запорожье местный житель зарубил бабушку, дедушку и отца, которые стали свидетелями его преступления
В Запорожье местный житель зарубил трех своих близких родственников, невольно ставших свидетелями его преступления. Убийство произошло в 5 утра 11 сентября в частном доме по улице Красногорская.
Как сообщают в Нацполиции, 29-летний мужчина пришел в дом своих родных, чтобы ограбить их. Но бабушка с дедушкой проснулись и попытались помешать планам грабителя.
Чтобы устранить свидетелей, мужчина сначала зарубил топором бабушку, которая в это время находилась во дворе. Затем зашел в дом, где таким же образом убил дедушку и собственного отца.
После этого он скрылся с места преступления, а топор выбросил у реки.
Его задержали, теперь ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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