В Запорожье местный житель зарубил трех своих близких родственников, невольно ставших свидетелями его преступления. Убийство произошло в 5 утра 11 сентября в частном доме по улице Красногорская.

Как сообщают в Нацполиции, 29-летний мужчина пришел в дом своих родных, чтобы ограбить их. Но бабушка с дедушкой проснулись и попытались помешать планам грабителя.

Чтобы устранить свидетелей, мужчина сначала зарубил топором бабушку, которая в это время находилась во дворе. Затем зашел в дом, где таким же образом убил дедушку и собственного отца.

После этого он скрылся с места преступления, а топор выбросил у реки.

Его задержали, теперь ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как писала "Страна", СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.

Напомним также, что в селе под Запорожьем под обстрел россиян попали получавшие гуманитарку мирные жители.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.