В Одессе местный житель поссорился с женщиной, отрубил ей голову, расчленил её тело и выбросил в помойку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Нацполиция.

Полицейские по заявлению матери пропавшей женщины отработали ее круг общения и выяснили, что последним, кто мог видеть её, был 44-летний мужчина.

Как оказалось, они выпили, поссорились, после чего одессит убил свою 51-летнюю знакомую.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело в подсобном помещении, а через сутки расчленил - отрубил ей голову и конечности. Спрятал тело в сумку и одеяло и выбросил в ближайшую мусорку", - говорится в сообщении полиции.

В произошедшем злоумышленник обвиняет водку. Полицейские задержали фигуранта расследования и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее "Страна" писала о двух жителях Киевской области, которые забили знакомого и спрятали тело в компостной яме.

Также 7 лет тюрьмы получил житель Буковины за убийство новорожденного сына. В суде доказано, что 21 января 2022 года житель пгт Берегомет Вижницкого района на почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, ударил и бросил новорожденного сына о пол. Мальчику было 2 недели от рождения. Почти месяц ребенка спасали медики. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, что в июле Украину потрясло убийство, совершенное под Киевом участником ток-шоу 37-летнего Петра Бигуна, который расчленил свою невесту и спрятал тело по кускам. Органы он хранил дома.

Бигун принимал участие в 5-ом сезоне шоу "Свадьба вслепую" в 2019 году. В обсуждении того выпуска в комментариях люди написали, что парень "похож на маньяка". И оказались правы.