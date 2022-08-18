Суд объявил приговор двум жителям Киевщины, которые забили до смерти знакомого и зарыли тело в компостной яме.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Прокурором в суде доказал, что в июне этого года в одном из сел Белоцерковского района во время распития спиртных напитков между тремя жителями Киевщины возник конфликт. Двое из них нанесли третьему многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

После этого осужденные перенесли тело умершего во двор и зарыли его в компостной яме.

Суд признал двух граждан виновными в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Одному из мужчин назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, другому – 7 лет.

Напомним, что ранее в Киевской области звезда ток-шоу Петр Бигун убил и расчленил свою любовницу. Некоторые части тела он хранил в морозилке, от части успел избавиться.

Также мы писали, как в Черновицкой области суд дал 7 лет тюрьмы мужчине, который убил своего новорожденного сына.