В Бразилии разыгралась гей-драма с участием немецкого дипломата.

Консул Германии Уве Герберт Х. был арестован бразильской полицией по подозрению в убийстве своего мужа и попытке скрыть преступление.

Версия консула о том, что жертва упала, оказалась несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы.

На теле "обнаружены различные кровоподтеки, в том числе на туловище, аналогичные травмам, причиненным топтаньем, а также повреждения, нанесенные цилиндрическим предметом".

История развивалась так. В пятницу консул Германии вызвал полицию в свой дом в богатом районе Рио-де-Жанейро - Ипанеме. Когда они прибыли, дипломат сообщил, что его муж, Вальтер Анри Максимилиан Био, потерял сознание, ударившись головой.

Он добавил, что муж выпивал в больших количествах, принимая снотворное. Местные СМИ сообщили, что пара была вместе уже не менее 20 лет.

Полицейский анализ выявил пятна крови на полу и на мебели. Немецкий дипломат пытался убраться перед приездом полиции. Власти считают, что он пытался таким образом скрыть улики.

Био умер от травмы шеи. На момент смерти на его теле было не менее 30 видимых следов от различных травм, некоторые - двухдневной давности. На следующей неделе Био исполнилось бы 53 года.

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