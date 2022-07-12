"Страна" выяснила подробности недавнего дикого случая в Обуховском районе на Киевщине, где парень убил и расчленил тело своей девушки. Информацию о найденном в чемодане расчлененном теле озвучил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

С его слов, подозреваемый взят под стражу, кроме ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) ему вменяют еще и ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное хранение боеприпасов), так как при обыске у него нашли предмет, похожий на гранату РГД. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции сообщили, что задержанного зовут Петр, он юрист по образованию, участвовал в шоу о свадьбе и проводил в соцсетях психологические тренинги по любви к ближнему. В релизе полиции показаны были также многочисленные видео с его участием.

По данным полиции, погибшая девушка вернулась в феврале из Польши и проживала с сыном в Киеве. Потом она рассказала друзьям, что познакомилась с мужчиной и стала жить вместе с ним. Опознать ее удалось только по одежде.

Одним из основных мотивов преступления пока рассматривают неприязненные отношение из-за вспыхнувшей ревности.

По информации источников "Страны" в МВД, 37-летнего подозреваемого зовут Петр Бигун. Он успел поработать следователем, адвокатом, активно участвовал в кастингах для различных шоу и даже хотел стать депутатом Верховной Рады и Киевского горсовета.

Вот что он пишет о себе в своей анкете, которая есть в открытом доступе в интернете.

"Характер жизнерадостный, дружелюбный, счастливый, активный, сообразительный, изобретательный, с чувством юмора, оптимист, стараюсь думать и творить созидаю-положительно, быстро обучаюсь процессу, занимаюсь спортом и закаливанием, стараюсь вести здоровый образ жизни, без вредных проявлений", - расхваливает себя убийца.

В разделе "Творчество в киноиндустрии и театре" Бигун указывает, что "постоянно работаю над собой! Получаю максимум удовольствия от жизни и всего, насколько это возможно! Сторонюсь: пустых разговоров, негативного отношения к жизни, пессимистического настроения и лени, а также людей, которые не работают над этими качествами".

Фото Бигуна на сайте театралов

"Похож на маньяка"

Своим девизом актер считает: "Нет прошлого и будущего, есть только здесь и сейчас!".

В разделе "Хобби / увлечения" пишет: "Люблю посещать театры, курсы актерского и ораторского мастерства. По возможности принимаю участие в импровизациях театра (если формат театра предусматривает такую возможность). Нравится проявлять спонтанный юмор и шутить, плавать в бассейне, бегать с собакой, отдыхать с друзьями, посещать тренинги и семинары по саморазвитию, путешествовать, управлять автомобилем и заниматься любовью! Интересуюсь новыми книгами, хожу в кинотеатры и парки отдыха".

А в опубликованном видео полиции имеется много вырезок его интервью из ток-шоу про отношения, где Петр описывает себя как "идеального мужчину", который "хочет наполниться своей девушкой".

Бигун принимал участие в 5-ом сезоне шоу "Свадьба вслепую" в 2019 году. В обсуждении того выпуска в комментариях люди написали, что парень "похож на маньяка". И оказались правы.

Шел в Киевсовет от "Правого сектора"

По данным на сайте "Чесно", мужчина пытался попасть в политику.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу, но не был избран.

А уже в следующем, 2020-ом, он баллотировался в Киевский городской совет от "Правого сектора", но также не был избран.

Из соцсетей Петра мы узнаем, что он действительно был связан с националистами и посещал митинги под знаменами Степана Бандеры.

В годы его баллотирования в органы власти "Чесно" писало о нем, как об основателе ООО "Сарго Винч" и охранного предприятия "Хорт".

На своей странице в Facebook Бегун отмечает, что он мотивационным спикером и коучем по личностному росту.

В открытых реестрах есть информация об адвокатском бюро "Бигун Бенджамин", руководителем которого является Бигун. Статутный капитал - 2 тыс. гривен, зарегистрировано в 2021 году. Вид деятельности - предоставление других информационных услуг.

Всего в базах указывает, что на Бигуна зарегистрировано 5 компаний.

На своей странице в Facebook Петр отметил в местах работы не только упомянутые ООО "Сарго Винч" и охранное предприятие "Хорт", но и Верховную Раду.

Учился будущий подозреваемый в расчленении в Национальной академии госуправления при президенте Украины, Институте последипломного образования им.Т. Шевченка, Донецком лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой и Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Также у него есть ютуб-канал с 2,2 тыс. подписчиков о здоровом образе жизни, психологии и различных восточных практиках, близких к эзотерике.

А в своем Instagram он приглашал людей на семинары, где обещал "говорить о бытовых и естественных нам вещах, придавая им особый смысл, который расширить осознанность пребывания в настоящем моменте!".