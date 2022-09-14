Судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами, сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ и подстрекательстве к коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом. Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", которая уполномочивает лицо, которое ее приняло, осуществлять правосудие от имени Украины", - говорится в сообщении.

Судье сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом);

ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1 (подстрекательство к коллаборационной деятельности, в частности к добровольному занятию гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что злоумышленник:

признает правомерными действия РФ по вторжению на территорию Украины;

отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их удержания и применения к ним пыток;

не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам;

проявляет нетерпимость к украинской власти и осуждает действия президента Украины по обороне государства.

В распоряжении СБУ также есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями.

"Они являются документальным доказательством антиукраинских позиций фигуранта. В то же время из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия задержать этого злоумышленника невозможно даже после объявления подозрения. Потому что ВСП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей. СБУ надеется, что в ближайшее время члены ВСП будут избраны и этот орган в полной мере приступит к работе и вместе с другими уполномоченными структурами будет работать над очисткой судебной ветви власти", - говорится в сообщении СБУ.

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