На освобождённых территориях Харьковской области за последние несколько дней СБУ углубленно проверила уже 7000 граждан и вычислила среди них 16 коллаборантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

13-ти из них уже сообщены о подозрениях в совершении преступлений и 11-ти задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц", - сообщают в СБУ.

СБУ обнаружила реестры "налоговой службы" россиян. В "документах" оккупанты записывали все коммерческие структуры и их руководителей, "которые финансировали вооруженную агрессию против Украины из-за уплаты так называемых "налогов" в бюджет России".

Также силовики изъяли брошенную оккупантами "кассу" с российскими банкнотами более чем на 21 млн рублей (около 13 миллионов гривен - Ред.).

Ранее мэр Изюма заявил о подготовке фильтрационных мероприятий и зачистки.

Также сообщалось, что в Харьковской области задержали военного РФ, которого сослуживцы не забрали во время отступления.

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