Учителя и директора школ из Харьковской области из числа местных жителей, пожелавшие покинуть регион, "перевезены на территорию России".

Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишут российские СМИ.

Напомним, сегодня Кравцов заявлял, что российские учителя "сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные "ЛДНР".

Ранее о том, что на освобождённых территориях Украины задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе, в комментарии "Стране" сообщала вице-премьер Ирина Верещук.

Она также заявляла, что их будут судить по ст.438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Также Верещук сообщала, что судить будут и украинских учителей, которые согласились преподавать в школах по российской программе.

Вместе с тем, ранее назначенные РФ "власти" Харьковщины отрицали работу российских учителей на освобожденных ВСУ территориях.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

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