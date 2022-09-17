Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после обнаружения массовых захоронений в Изюме необходимо усилить поддержку Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме, Украина, душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в привлечении к ответственности за эти преступления", - написал он.

Напомним, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

Также появилось видео разбора завалов домов в Изюме, уничтоженных в марте. Под завалами могут оставаться тела погибших.

Как писала "Страна", 16 сентября в освобожденном Изюме Харьковской области началась эксгумация тел погибших украинцев. На месте массового захоронения уже обнаружено более 400 тел с признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ. Многие тела находят со следами удавки на шее, с перевязанными руками.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.