Среди тел, которые были эксгумированы вчера на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - заявил Синегубов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото могил в Изюме с указанием имён погибших и даты их смерти (там есть и дети). Дата смерти - 9 марта. То есть, когда город ещё находился под контролем ВСУ и подвергался постоянным обстрелам россиян, от которых, вероятно, эти люди и погибли.

Вчера Владимир Зеленский назвал произошедшее в Изюме военным преступлением. "То, что Россия делала в Буче она повторила в Изюме", - заявил Зеленский.

ООН заявила, что собирается прислать миссию в Изюм для расследования ситуации с массовыми захоронениями.

Россия официально заявления о массовых захоронениях не комментировала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.