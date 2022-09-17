В результате сегодняшнего обстрела Константиновки ранены пять человек.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в субботу, 17 сентября.

Он уточнил, что среди раненых - один ребенок.

"Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу. Все гражданские должны покинуть область – особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Не подвергайте себя опасности!", - написал военный губернатор.

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по школе в Константиновке и публиковали фото разрушений.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.