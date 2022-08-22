Последствия обстрела Константиновки в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко в Telegram

Утром в понедельник, 22 августа, войска РФ нанесли сегодня удар по сельхозпредприятию в Краматорске и обстреляли школу номер 17 в Константиновке. 

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела жертв и пострадавших нет.

"Ориентировочно в 4:00 был прилёт на территорию частного сельскохозяйственного предприятия. Также был поврежден частный дом рядом. Без жертв и раненых. Если бы было больше людей, были бы пострадавшие. Эвакуация спасает жизнь", — отметил Гончаренко.

По его словам, город сегодня обстреляли ракетой 5В55 из комплекса С 300.

Последствия обстрела КраматорскаПоследствия обстрела Краматорска

Последствия обстрела Краматорска

Об обстреле Константиновке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем официальном Telegram-канале.

"Удар по школе россияне нанесли около четырех часов утра - здание понесло значительные разрушения, но, никто не пострадал", - сообщил Кириленко.

По словам главы Донецкой ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 образовательных учреждения в Донецкой области, в том числе - 263 школы.

 Последствия обстрела КонстантиновкиПоследствия обстрела Константиновки

Последствия обстрела КонстантиновкиПоследствия обстрела Константиновки

Напомним, украинские города подвергаются ежедневным обстрелам со стороны армии РФ. Сегодня ночью россияне обстреляли Николаев. Загорелось кафе, зафиксирован прилет по территории предприятия. Россияне также ударили и по инфраструктурному объекту в Харькове, в результате чего вспыхнул пожар.

Также мы писали, что ночью войска РФ ударили по Никополю. Повреждены полсотни домов, рынки и автовокзал, ранены люди.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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