Утром в понедельник, 22 августа, войска РФ нанесли сегодня удар по сельхозпредприятию в Краматорске и обстреляли школу номер 17 в Константиновке.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела жертв и пострадавших нет.

"Ориентировочно в 4:00 был прилёт на территорию частного сельскохозяйственного предприятия. Также был поврежден частный дом рядом. Без жертв и раненых. Если бы было больше людей, были бы пострадавшие. Эвакуация спасает жизнь", — отметил Гончаренко.

По его словам, город сегодня обстреляли ракетой 5В55 из комплекса С 300.

Об обстреле Константиновке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем официальном Telegram-канале.

"Удар по школе россияне нанесли около четырех часов утра - здание понесло значительные разрушения, но, никто не пострадал", - сообщил Кириленко.

По словам главы Донецкой ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 образовательных учреждения в Донецкой области, в том числе - 263 школы.

Напомним, украинские города подвергаются ежедневным обстрелам со стороны армии РФ. Сегодня ночью россияне обстреляли Николаев. Загорелось кафе, зафиксирован прилет по территории предприятия. Россияне также ударили и по инфраструктурному объекту в Харькове, в результате чего вспыхнул пожар.

Также мы писали, что ночью войска РФ ударили по Никополю. Повреждены полсотни домов, рынки и автовокзал, ранены люди.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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