В ночь с 21 на 22 августа россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому. В Никополе в результате обстрелов ранены четыре человека.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Никополь обстреляли трижды за ночь - из "Градов" и ствольной артиллерии. В жилые кварталы города прилетело 42 российских снаряда. По предварительным данным, ранения получили четверо пожилых людей. Двое из них попали в больницу.

Резниченко сообщил, что в городе разрушено два дома, почти 50 - пострадали. Вражеские снаряды повредили детсад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал, пишет губернатор. Из-за обстрелов вспыхнуло пять пожаров.

Из-за обстрелов выведена из строя линия электропередач. Без света остались две тысячи человек.

В Криворожском районе россияне обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне ударили ракетами. Разрушены сельхозпредприятие, школа и дом культуры. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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