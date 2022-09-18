В Сети появились фото обучения украинских артиллеристов в Эстонии.

Соответствующие кадры опубликовал в Facebook Генштаб ВСУ.

"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины. Благодарны за поддержку!" – говорится в сообщении командования.

На фото засняты этапы подготовки артиллеристов.

Ранее мы писали, что Франция тайно обучает украинских военных по спецпрограмме. С момента вторжения РФ в Украину Париж подготовил порядка 40 украинских военных. Львиную долю украинцев, прошедших тренинги во Франции, учили пользоваться самоходными гаубицами Caesar.

Также "Страна" сообщала, что Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных. В нее будет добавлена отработка боевых действий в городских условиях.

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