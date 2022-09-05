Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных. В нее будет добавлена отработка боевых действий в городских условиях.

Об этом пишет Sky News.

Продолжительность боевого курса украинских военных в Великобритании продлена с трех до пяти недель.

Основной курс базируется на базовой подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.

Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и городской войне, операциям на транспортных средствах и обучению на поле боя в имитированных боевых условиях.

Британия намерена продолжать поддержку до тех пор, пока Украине требуются новые войска для борьбы с РФ.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им оградить свои дома от незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем Украину", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Накануне стало известно, что украинские военные прошли обучение на гаубицах М119, которые собираются передать из США.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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