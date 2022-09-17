Франция может втайне обучать украинских военнослужащих по специализированной программе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на советника главы минобороны Франции.

Источник заявляет, что хоть Париж и отказался от массового обучения кадров ВСУ, с момента вторжения РФ в Украину подготовил порядка 40 украинских военных. Львиную долю украинцев, прошедших тренинги во Франции, учили пользоваться самоходными гаубицами Caesar. Советник дал понять, что под руководством Парижа могут проводиться специализированные учения.

"Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем", - приводит издание слова советника.

Напомним, уже почти 5 тысяч военных прошли обучение в Британии, при этом программа обучения для украинских военных будет расширена, в нее добавят отработку боев в городе. Также "Страна" писала, что испанская армия обучит украинских военных обращаться с танками.

Как писала "Страна", главы МИД Франции, Польши и Германии предложили создать в ЕС миссию по обучению украинских военных.

Ранее украинские военные прошли обучение на гаубицах М119, которые собираются передать из США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.