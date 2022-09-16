Главы МИД Франции, Польши и ФРГ выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

Сегодня главы МИД трех стран проводят встречу в рамках "Веймарского треугольника" - форума для обсуждений и сотрудничества, объединяющего Францию, Германию и Польшу с 1991 года.

"Мы признаем, что поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе подразумевает не только предоставление оборудования, в частности создание специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи в ЕС для украинских сил, что также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

Напомним, почти 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии.

Также мы писали о том, что Дания будет тренировать украинских военных на своей территории.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.