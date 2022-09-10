Украинские военные будут проходить обучение в Испании - так же, как это уже делается в Великобритании, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Об этом пишет издание El Mundo.

Сообщается, что учебный центр для бойцов ВСУ будет действовать в Сарагосе, куда уже прибыло для лечения и восстановления около 600 украинских солдат.

По информации издания, программа подготовки включает обучение навыкам использования танков и ракетных систем, а также военной медицине и саперным работам. При этом, продолжает газета, в процессе тренировок будет задействоваться вооружение и техника, которые затем будут использованы бойцами ВСУ на поле боя, а также тренажеры и транспорт испанской армии.

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Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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