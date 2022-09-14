Почти 5000 украинских военнослужащих успешно прошли в Великобритании обучение с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и Великобритании.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Они получили базовые знания и навыки в тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке.

Подготовка украинских солдат в Британии и Северной Ирландии инициирована правительством Великобритании.

Программа называется Операция Interflex.

Также сообщается, что в будущем Interflex планируется расширить, включив в нее начальный курс подготовки младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Отметим, что украинских военных уже тренируют не только в Британии, но и Испании с Германией.

Также сообщалось о том, что Дания будет тренировать украинских военных на своей территории.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.