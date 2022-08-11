Подготовка украинских летчиков в США пока не началась из-за отсутствия подписи американского президента Джо Байдена под документом об обучении. Еще одной причиной задержки старта обучения являются вопросы поставок соответствующей военной техники и самолетов.



Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью УП.

"К сожалению, по учебе пока нет (результата). Но, есть результат политический. Конгресс уже проголосовал за финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше - утверждение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени", - рассказывает Резников.



По словам министра обороны, принятие решения и подготовка летчиков может занять несколько месяцев.



В свою очередь Резников высказал свое мнение не только относительно обучения пилотов, но и касаемо обслуживания соответствующей техники, самолетов, ремонтных работ.



"Собственно говоря, нужно отдать должное соответствующему прагматизму наших партнеров. Они прагматично понимают, что не всякое оружие есть смысл нам давать. Если мы будем проигрывать этим оружием, то это будет политически отражаться на наших партнерах. Другое же дело - готовность этой техники и ее наличие в необходимом количестве. Почему такой зоопарк? Потому что смогли дать нам первую сотню М777 155 калибра. Это дало сигнал всем остальным партнерам, что можно давать. Поэтому на сегодняшний день у нас есть французские системы, бельгийские системы, американские, британские, польские будут, скоро словацкая "Сюзанна". И это я только об артиллерии говорю".

Напомним, вопрос обучения украинских летчиков связывают с возможными грядущими поставками западного оружия, в том числе авиации.



Мы также рассказывали о том, как Зеленский заявлял, что Украина уже не рассчитывает на самолеты, но надеется получить от Запада системы ПВО.



"Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны", - сказал он.



Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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