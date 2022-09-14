Еще одна страна предоставит свои тренировочные полигоны для Украины. Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил о решении проводить обучение ВСУ на территории своей страны. Оно должно начаться уже до конца этого года.

Об этом пишет Ekstra Bladet.

Бедсков рассказал, что изначально они собиралась отправить 130 своих инструкторов в Великобританию, где уже проходят обучение солдаты ВСУ. Но в итоге решили проводить обучение прямо в Дании.

"Обучение будет проходить в Дании. Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих... Есть и другие европейские страны, которые также начали деятельность по обучению", - сказал он.

Отметим, что украинских военных уже тренируют в Британии, Испании и Германии.

При этом в России, как заявляют американские эксперты, тренировочная база не позволяет провести массовую мобилизацию.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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