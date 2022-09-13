С 14:00 до 16:00 13 сентября на юге и востоке Украины были сбиты два российских военных самолета, бомбардировщик и штурмовик, а также один беспилотник.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в своем телеграм-канале.

"В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24. А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25”, – сообщают Воздушные силы.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября одна из украинских ракетных батарей Бук М1 уничтожила российский самолет без выстрела.

Между тем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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