Россия перебрасывает (предположительно - в направлении Украины) системы ПВО и зенитные ракеты из района Санкт-Петербурга.

Такую информацию публикует финское издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки и комментарий эксперта.

Эти снимки показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке. Никаких комментариев по этому поводу не давала ни Россия, ни западные наблюдатели.

Этот случай - не единичный. Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Сейчас несколько из них стоят пустыми.

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