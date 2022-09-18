Никакого смысла во встрече президентов Украины и России сейчас нет. Она может состояться только после того, как российские войска покинут территорию Украины.

Так утверждает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

"Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и не больше. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе. Нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал Подоляк.

Если встреча в будущем и состоится, продолжает он, то только после освобождения всех территорий, а предметом разговора станет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят "переговорной перспективы" для встречи Путина и Зеленского.

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