На днях президент Мексики Обрадор выступил с идеей объявить "глобальное перемирие" с немедленным прекращением боевых действий в Украине и заявить об этом на предстоящей на следующей неделе Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Для этого, говорит он, должны начаться прямые переговоры между Путиным и Зеленским.

Посредниками, по его идее, должны выступить премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Перемирие, как говорит Обрадор, должны объявить не только между Киевом и Москвой, но и вообще между всеми народами мира минимум на пять лет.

Также Обрадор довольно резко высказался по поводу политики Запада в отношении войны в Украине.

"Как же это так? В НАТО, с одной стороны, отказывают Украине в членстве в альянсе. А с другой, предлагают ей оружие и вводят санкции против России. Это только обостряет конфликт, добавляет страданий жертвам и беженцам, усугубляет нехватку продовольствия и энергии и ускоряет глобальную инфляцию. Все это наносит ущерб подавляющему большинству народов мира. Великие державы открыто или молчаливо позиционируют себя перед лицом конфликта в Украине только для того, чтобы обслуживать свои интересы. Поэтому нельзя не заподозрить, что эта война, хотя это и кажется извращенным и невероятным, служит интересам военной промышленности", - заявил Обрадор.

Украинские власти "мексиканский план" отвергли сразу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предложение Обрадора не отвечает украинским интересам.

"Ваш план – это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" - это российский план", - заявил Подоляк.

Отметим, что Украина давно называет идею перемирия (которая подразумевает фиксацию нынешней линии фронта) в корне неприемлемой и считает, что ее лоббирует Россия.

Но в данном случае примечательно, что ее озвучил президент Мексики - одной из крупнейших незападных стран мира и члена "большой двадцатки".

Не менее примечательно, что в качестве одного из посредников Обрадор назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди. При том, что как раз накануне Моди встречался с Путиным в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и также говорил о мире.

"Сегодняшняя эпоха - не время для войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все те вещи, которые касаются мира. Сегодня мы обязательно получим возможность обсудить, как мы можем двигаться по пути мира в ближайшие дни, я также получу возможность понять вашу точку зрения", - сказал Моди Путину на саммите.

Некоторые западные эксперты и СМИ посчитали заявление индийского премьера скрытой критикой Москвы и ее вторжения в Украину. Однако, судя по последующей инициативе Обрадора, не исключено, что Моди под словами о мире имел в виду именно ту "зрадную" идею, что позднее озвучил президент Мексики.

И, вполне возможно, что эту идею премьер-министр Индии обсуждал на встрече с Путиным.

Все это еще раз показывает "особую" позицию незападного мира по войне в Украине, что является важнейшим фактором для России, позволяющей ей поддерживать свою экономику и избегать международной изоляции, невзирая на масштабные санкции США и ЕС.

Как и почему в реальности незападные страны относятся к войне и какие выводы можно сделать из последнего саммита ШОС разбиралась "Страна".

ШОС и Путин

ШОС начиналась как "Шанхайская пятерка" (Китай, Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан) - неформальное собрание для решения вопросов безопасности границ между Китаем и его постсоветскими соседями. В июне 2001 года члены-основатели приняли решение преобразовать группу в официальную организацию, специализирующуюся на борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Пять лет назад первоначальный состав расширился за счет Индии и Пакистана. А на саммите в Самарканде в организацию приняли и Иран. Кроме того, членство в ШОС хочет получить и Турция, президент которой также приезжал в Самарканд. Растет число стран-наблюдателей и партнеров по диалогу Организации на пространстве от Камбоджи до Беларуси.

То есть, ШОС постепенно становится "геополитическим клубом" крупнейших незападных стран Евразии, вокруг которого группируются также и государства поменьше.

Естественно, это не альянс единомышленников. Между его участниками есть серьезные противоречия и даже многолетняя вражда (как, например, между Индией и Пакистаном, да и между Индией и Китаем отношения непростые).

Однако, по некоторым важным мировым вопросам их позиция совпадает. Например, ни одна из стран-членов ШОС не присоединилась к санкциям против РФ. И это делает Организацию и отношения с ее участниками крайне важными для Москвы.

Поэтому к последнему саммиту ШОС в Самарканде было приковано большое внимание в мире, так как предполагалось, что он покажет насколько сохранилась поддержка России со стороны членов этого "клуба", особенно после последних неудач российской армии на фронте. Тем более, что в Самарканде должны была пройти первые после 24 февраля личные встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди.

В Украине и, отчасти, на Западе итоги саммита трактуют как показатель падения авторитета Путина.

Делается акцент на различные детали. Например, как Эрдоган вел Путина под руку, что Путину пришлось ждать президента Кыргызстана Жапарова, что Си Цзиньпин отказался участвовать в неформальных мероприятиях саммита, сославшись на угрозу коронавируса, а также, что Таджикистан начал военные действия против Кыргызстана (обе страны - члены ОДКБ) прямо во время саммита.

О "растущей изоляции России" пишет в своей статье и The New York Times.

"Саммит подчеркнул растущую международную изоляцию России на следующий день после того, как лидер Китая воздержался от полной поддержки российского вторжения в Украину, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в пятницу президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны", - отмечает американское издание.

В тоже время в России саммит ШОС трактуется как крупный прорыв, на котором еще раз обозначено единство незападных стран в деле построения многополярного мира.

В качестве иллюстрации к этому тезису используется совместное фото Путина, Моди и Си Цзиньпина.

А каковы итоги на самом деле?

Взаимный интерес

На самом деле, ни Китай, ни Индия действительно не высказывались прямо в поддержку действий России в Украине (лишь Китай время от времени заявлял об ответственности Запада за начало войны и признавал "обоснованность" опасений России относительно расширения НАТО).

Однако никто из них и не выступал против Москвы.

В целом, исходя из инициативы президента Мексики относительно немедленного прекращения войны при посредничестве Моди (что наверняка с премьером Индии было согласовано), позиция этой группы стран, которые выражают озабоченность продолжением боевых действий, заключается в быстрейшем заключении перемирия. Что, как считают в Украине, является выгодным для России.

На тему необходимости скорейшего прекращения огня и договоренностей о новой системе безопасности в Европе и в мире часто говорит и Китай, и Турция.

Эрдоган постоянно выражает готовность организовать встречу Зеленского и Путина.

Поэтому подобная миротворческая активность на данном этапе Кремль вполне устраивает, так как она ложится в его тезис о том, что "Россия хочет мира, но Киев не идет на переговоры".

В целом пока вполне динамично развиваются и экономические связи России с незападным миром, помогая Москве обходить санкции.

И причина здесь понятна - обоюдная выгода.

По сути сейчас Россия переключает свои поставки энергоносителей с европейского рынка на азиатский. Из-за этого партнеры РФ в Азии получают нефть и газ дешевле, чем европейские экономики. По итогу, азиатская промышленность становится более конкурентноспобной, чем европейская.

Причем этот процесс уже носит системный характер.

Так, предварительно достигнута договоренность о строительстве газопровода из России в Пакистан. Что особенно показательно на фоне пустеющих газопроводов из РФ в Европу.

Безусловно, этот взаимный интерес может в какой-то момент исчерпать себя, если Запад предложит Китаю и Индии нечто более привлекательное с экономической точки зрения (например, сейчас идет активное общение США с Пекином и Дели о присоединении к введению потолка цен на российскую нефть).

Кроме того, Китай зависит от экспорта в страны Запада и потому, собственно, в открытую Москву остерегается поддерживать по войне в Украине (например, пока не зафиксированы массовые поставки китайского оружия, тех же беспилотников, в РФ). А китайские компании соблюдают отчасти западные санкции против России, опасаясь потерять рынки сбыта в ЕС и США.

Но в остальном страны Азии продолжают наращивать импорт из России, а также, разными путями, помогают россиянам закупать товары, которые запрещены Западом к экспорту в РФ.

Свою роль играет и идеологическая близость Китая и России. Запад не скрывает, что воспринимает Китай как своего главного геополитического противника и это также побуждает Пекин поддерживать тесные связи с РФ.

"Китай и Россия объединились, чтобы противостоять политическому вирусу США и Запада, и вместе выступили против их гегемонии", - написала Связанная с КПК газета Global Times.

Также Си Цзиньпин кинул камень в огород Запада, заявив, что нужно предотвращать попытки внешних сил организовать "цветные революции" в странах ШОС.

В США тесные отношения России и Китая вызывают тревогу.

Американский сенатор Марша Блэкберн заявила, что Си и Путин пытаются создать новый миропорядок, который "угрожает международной демократии и суверенитету".

"Сегодняшняя встреча олицетворяет беспрестанные попытки Китая и России укрепить новую Ось зла за счет свободы во всем мире. США должны и впредь решительно противостоять этим коварным силам и поддерживать народы Тайваня и Украины", - заявила она.

В Белом доме, правда, публично заявляют, что между Пекином и Москвой отношения "удобства, а не доверия".

"Это не полноценный брак во всех отношениях, видах и формах, но они, безусловно, будут работать вместе, они также будут работать на пользу друг другу. Си Цзиньпин ищет выгоду, в то время как Россия продолжает неспровоцированное, преднамеренное и ужасающее вторжение в Украину", - высказались замгоссекретаря США Венди Шерман.

Шерман также обвинила руководство Китая в "лицемерии" по поводу войны в Украине.

"Си Цзиньпин постоянно говорил о суверенитете и территориальной целостности, так что это (отказ осуждать вторжение РФ в Украину - Ред.) не согласуется с принципами, которые он хочет для своих собственных действий, будь то Гонконг, Тибет или Тайвань", - сказала она.

Капитан ВМС США в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл считает, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий союз Китая и России.

"Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит США конфронтацию или войну "на два фронта", - сказал он в интервью американским журналистам.

По его словам, многие специалисты по национальной безопасности пытаются всячески приуменьшить влияние российско-китайского альянса или отмахнуться от него вовсе. Капитан Фанелл называет это "смертельной ошибкой".

Неудачи российских войск на войне в Украине дают Си Цзиньпину преимущество в переговорах с Путиным, считают аналитики. В то же время это не повлияет на общее направление сотрудничества двух стран, поскольку они разделяют стратегический интерес - противодействие Западу.

"Выиграет Россия или проиграет, Китай не изменит своей готовности к дальнейшему развитию связей с Россией", - заявил Wall Street Journal Юнь Сун, директор Китайской программы американского аналитического Центра Стимсона.

"Турция сблизилась с Россией"

Отдельная тема на саммите - отношения России с Турцией, которые в последнее время становится все более тесными. Причина та же - взаимная выгода. Турция помогает РФ обходить санкции и неплохо на этом зарабатывает.

Турецкий президент Эрдоган стал единственным на саммите лидером страны-члена НАТО - в ШОС его называют "партнером по диалогу".

Эрдоган договорился с Путиным о закупках российского газа (за четверть поставок Анкара будет платить в рублях). Причем это была уже третья их встреча за несколько месяцев.

"Эрдогану нравится балансировать, и это служит определенной цели. Он хочет дать сигнал Западу, что у него есть другие варианты. Турция довольно сблизилась с Россией, особенно экономически, довольно зависима от России. Анкара не только не присоединилась к западным санкциям, но и продолжает торговать с Россией и получает российские финансы", - говорит нам Асли Айдынташбаш, эксперт аналитического центра Brookings Institution.

Торговля с Россией становится все более важной для подкошенной экономическим кризисом Турции, что может оказаться жизненно важным для Эрдогана, которому предстоят выборы в следующем году.

Ранее Эрдоган уже призвал к ослаблению некоторых санкций в отношении России. Но Анкара настаивает на том, что не нарушает международные санкции США и придерживается сбалансированного подхода к России и Украине, при этом турецкие компании по производству вооружений продолжают поставки в Киев.

На ужине после саммита Путин и Эрдоган мило беседовали и улыбались друг другу. Фото: Anadolu agency

"За последние несколько лет Турция стала экономически и политически ближе к России, даже закупив российские системы обороны С-400, что вызвало санкции США. Эрдоган и Путин хорошо ладят, они могут стоять по разные стороны различных конфликтов, но они, кажется, едины в своей вере в то, что рукопожатие между сильными людьми обеспечивает лучший международный порядок, чем либеральный. В последние месяцы Анкара также стала экономически зависимой от Москвы в плане предоставления денег, необходимых для предотвращения кризиса платежного баланса перед турецкими выборами в 2023 году. В свете этого неудивительно, что Турция не присоединилась к экономическим санкциям против России, введенным Западом. Коммерческие отношения Анкары с Москвой - от природного газа до торговли - имеют большое значение для торгового баланса Анкары, ведь турецкая экономика находится в опасности", - говорит "Стране" Элли Геранмайе, эксперт Европейского совета по международным отношениям.

С начала года на балансе Турции оказалось более 20 миллиардов долларов неизвестного происхождения.

Турецкие экономисты предполагают, что большая часть этой суммы поступила из Москвы.

"Поэтому, несмотря на продажу Турцией беспилотников Украине, экономическое и политическое выживание Эрдогана может зависеть от Путина", - говорит Геранмайе.

Причем Эрдоган стремится к еще более тесным финансовым связям с Россией, поскольку он пытается стабилизировать проблемную экономику в преддверии выборов в следующем году, пишет Bloomberg.

Ожидается, что в конце этого года Турция столкнется с дефицитом в 47 миллиардов долларов, а плохая динамика лиры делает покрытие долга более дорогостоящим. Стремительный рост мировых цен на энергоносители стал дополнительным бременем для платежного баланса страны.

Поэтому Эрдоган добивается 25% скидки на российский природный газ и возможности частично платить за газ в лирах.

"Сигнал остальному миру"

"Страны ШОС, прежде всего борясь за экономические цели, вырабатывают общие механизмы создания автономных систем торговли между ними, перехода на расчёт в национальных валютах. Эти страны объединяет неприемлемость доминирующей геополитической роли США и Европы. Несмотря на то, что эта организация существует уже много лет, как ни парадоксально, российское вторжение в Украину и последующие антироссийские санкции в отношении России подталкивают интенсификацию работы ШОС, стали примером для других стран, таких как Китай, Индия в отношении того, что надо выстраивать параллельные системы - экономические, финансовые. Потому что в любой момент отношения с Западом могут испортиться. Война в Украине интенсифицировала ШОС, ну и, конечно, усложняет политическую работу. Китай, похоже, заявил России, что недоволен тем, что война продолжается, нанося вред глобальной экономике. При этом организация продолжает развиваться, и уже видим формирование многополярного центра силы", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Появление Си на саммите подтверждает партнерство Китая с Россией. Но это также подтверждает интересы Китая в Центральной Азии и, что еще более важно, посылает сигнал остальному миру. Ранее в этом году лидеры НАТО осудили Китай как угрозу мировому порядку. Кроме того, G7 выступила с заявлением, предостерегшим Китай от дальнейшей эскалации в Тайваньском проливе. Эта встреча ШОС является воплощением противоположного нарратива. Это вариант многосторонности. В то же время накануне саммита, наряду с пограничными столкновениями между Таджикистаном и Кыргызстаном, два других члена ШОС – Армения и Азербайджан – оказались на грани очередной войны. На этом фоне маловероятно, что организация, в которую входят такие давние враги, как Индия и Пакистан или Китай и Индия, станет более тесным союзом в сфере безопасности или даже сумеет урегулировать собственные внутренние конфликты", - считает Геранмайе.

Что касается предложения Обрадора по прекращению войны, то эксперты также видят видят в нем показатель особой позиции стран "незападного" мира.

С одной стороны, говорит "Стране" политолог Вадим Карасев, предложение президента Мексики звучит нереализуемо, в стиле идеального "вечного мира" - за диалог и против войны. И оно созвучно выступлению Моди на встрече с Путиным в Самарканде.

"С другой стороны, так как с таким предложением выступает Мексика, и фактически его поддержал Моди, это является демонстрацией особой позиции тех стран, которых называют развивающимися или постколониальными. Они показывают, что могут выступать со своими инициативами и мирить Запад с Россией. И при этом выступают против доминирующего положения Запада. Это зачатки «третьей силы», как когда-то было Движение неприсоединения во время противоборства между СССР и США. Вот и сегодня что-то такое можно наблюдать в эмбриональных формах, в частности, в предложении президента Мексики, а также высказываний на саммите ШОС. Ведь в случае вторичных, третичных санкций, если дальше будет продолжаться санкционное давление на Россию, пострадать могут прежде всего так называемые развивающиеся страны. Ну и в целом развивающийся мир демонстрирует хорошие темпы экономического развития, а всеобщая эпоха войн может их сбить. Если кто-то обвиняет Мексику, что она играет в российские ворота, это не так, она играет за себя. И развивающийся мир (Индия, Латинская Америка, у которой свое отношение к американцам) может использовать противостояние США и блокового союза с Россией и Китаем для того, чтобы лучше балансировать между двумя этими формирующимися центрами – западным и китайско-евразийским», - говорит Карасев.