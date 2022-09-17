Мексика планирует предложить на Генассамблее ООН план достижения немедленного прекращения боевых действий в Украине. Предполагается, что перемирие будет объявлено не только между Киевом и Москвой, но и вообще между всеми народами мира минимум на пять лет.

Об этом сообщает CNN.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, план представит министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он предполагает создание "Комитета диалога и мира" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Предложение предусматривает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будут выступать в качестве посредников в комитете. Он сказал, что надеется, что это положит начало прямым переговорам между Зеленским и Путиным.

По словам Обрадора, план позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, которые затрагивают народы мира".

Также президент Мексики раскритиковал санкции в отношении России и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, которые способствовали продолжающемуся противостоянию, дополнительной дозой иррациональности".

Напомним, по данным Reuters, в начале вторжения Козак договорился о мирной сделке с Украиной, но Путин отверг ее и настоял на войне.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, почему сейчас переговоры с РФ невозможны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.