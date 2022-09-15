Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению страны.

"Благодаря международному сообществу удалось достичь такой договоренности. Будем надеяться, что Азербайджан будет продолжать придерживаться прекращения огня", — сказал Григорян.

При этом договоренностей о дальнейших шагах нет, достигнуто лишь соглашение о прекращении огня.

Сообщается, что это соглашение вступило в силу вчера вечером, в 19:00 по киевскому времени.

За ночь в Ереване не зафиксировали нарушений на границе.

В столице Армении тем временем с утра снова собираются протестующие, которые выступают против мирного договора с уступками Азербайджану. Они митингуют под зданием парламента со вчерашнего вечера, требуя отставки премьер-министра Николая Пашиняна.

В стране призывают к протестам в связи с планами подписать мирный договор с Азербайджаном, о котором Пашинян заявил, выступая в парламенте. Позже в Пашинян заявил, что ничего с Азербайджаном подписывать не будет.

А в столице Азербайджана вчера состоялись антиармянские демонстрации.

Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако позже Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы.

Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.

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