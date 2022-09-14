В армянской столице Ереване вечером 14 сентября нарастают митинги под зданием парламента с требованием отставки премьер-министра Николая Пашиняна.

Трансляцию митинга ведут местные СМИ.

В стране призывают к протестам в связи с планами подписать мирный договор с Азербайджаном, о котором Пашинян заявил, выступая в парламенте.

"Мы хотим подписать бумагу, в результате которой нас будут критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, мы будем благодарны, если в результате Республика Армения площадью 29 800 кв. км получит длительный мир и безопасность. Я очень четко говорю, что я подпишу решение, которое это обеспечит. И меня не интересует, что будет со мной, меня интересует, что будет с Республикой Армения", - сказал он.

Впрочем, позже в Пашинян заявил, что ничего с Азербайджаном подписывать не будет.

"Никакой документ не подписан и подписан не будет", - написал он в Facebook.

Тем временем в столице Азербайджана Баку сегодня вечером идут антиармянские демонстрации. Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако позже Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы.

Сегодня Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.

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