Несмотря на прекращение огня боестолкновения между Ереваном и Баку с утра возобновились.

Минобороны Армении заявляет, что Азербайджан с утра начал применять артиллерию, минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа.

А Минобороны Азербайджана в ответ говорит, что это армянские военные нарушили режим прекращения огня.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября произошло серьёзное обострение давнего конфликта. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

В связи с этим ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправляет миссию в Армению. Это будет не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном "из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба", заявили в ОДКБ.

Также сообщалось, что Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия на границе с Арменией.

Кроме того, Франция созывает Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Макрон призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.