Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией.

В ближайшее время состоится онлайн-саммит ОДКБ (военный союз во главе с Россией, куда входит и Армения), где рассмотрят вопрос нового обострения.

Тем временем, президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о достижении "всех имеющихся на текущий момент целей на границе с Арменией".

Ранее с таким обращением к Армении и Азербайджану обращался МИД России.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном произошло серьёзное обострение давнего конфликта. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Также Арменией направлено обращение в ООН "в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны".