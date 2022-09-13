Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия на границе с Арменией
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией.
В ближайшее время состоится онлайн-саммит ОДКБ (военный союз во главе с Россией, куда входит и Армения), где рассмотрят вопрос нового обострения.
Тем временем, президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о достижении "всех имеющихся на текущий момент целей на границе с Арменией".
Ранее с таким обращением к Армении и Азербайджану обращался МИД России.
Напомним, между Арменией и Азербайджаном произошло серьёзное обострение давнего конфликта. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.
Также Арменией направлено обращение в ООН "в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны".