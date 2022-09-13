Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.

Сообщается, что кроме членов Совбеза в заседании принял участие президент республики Ваагн Хачатурян и президент Национального собрания Ален Симонян.

"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации и к Организации Договора о коллективной безопасности, а также к Совету Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по поводу агрессии против суверенной территории Республики Армения", – говорится в сообщении.

В Азербайджане, в свою очередь, заявили, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

"Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается. В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализованные огневые точки", - сообщило Минобороны страныю.

В заявлении сказано, что "интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации являются основными причинами эскалации конфликта".

Напомним, в начале августа в Минобороны Азербайджана заявили о взятии под свой контроль горы Буздух и других высот в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что после столкновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в августе объявили частичную мобилизацию.