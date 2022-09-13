Между Арменией и Азербайджаном произошло серьёзное обострение давнего конфликта.

В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Армения заявляет об обстреле азербайджанской армией городов Горис, Варденис и Джермук на севере. Это собственно армянские города, а не в Нагорном Карабахе. Если Ереван будет трактовать атаку как вооружённую агрессию, то имеет право обратиться за помощью к своим союзникам по ОДКБ - военному альянсу во главе с Россией.

Минобороны же Азербайджана обвинило Армению в провокации.

"Наблюдалось сосредоточение Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана. Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации. Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки ВС Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта", - заявили в Баку.

Между тем в медиа и Телеграм-каналах высказывается предположение, что причина нынешнего военного обострения у Джермука - намерения Азербайджана пробить сухопутный коридор от основной территории страны к Нахичеванской области, анклаву Азербайджана между Турцией и Арменией. Таким образом у Азербайджана появится прямая транспортная коммуникация с его главным союзником - Турцией. Джермук как раз находится на пути в Нахичевань.

Как писала "Страна", в середине июня между Арменией и Азербайджаном в очередной раз произошла вооруженная стычка в Нагорном Карабахе.

А в начале августа страны заявили о столкновениях на границе.