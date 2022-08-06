Министерство обороны Азербайджана сообщило, что под контроль армии этой страны перешли гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе. Эти территории заняты азербайджанскими войсками "в результате уточнений, проведенных подразделениями".

Об этом сообщает Day.Az.

"В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты", - таков точный текст сообщения Минобороны Азербайджана.

Публикуются кадры, как над горой Буздух развевается флаг Азербайджана.

Напомним, 3 августа Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляли, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

Также мы писали, что в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.

Тем временем, азербайджанская армия сообщила о проведении операции "Возмездие" и взятии под контроль ряда пунктов.