В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения армии Азербайджана с местными формированиями.

Об этом сообщает информационный бюллетень Министерства обороны России.

По данным ведомства, за сутки в Карабахе зафиксировано четыре нарушения перемирия Азербайджаном: 2 представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены.

Напомним, 3 августа Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.

Также мы писали, что в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.

Тем временем, азербайджанская армия сообщила о проведении операции "Возмездие" и взятии под контроль ряда пунктов.

Кроме того, "Страна" публиковала видео переброски Ираном военной техники к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе.