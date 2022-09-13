Между Баку и Ереваном достигнута договоренность о прекращении огня, начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (8.00 по Киеву). Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на свои источники.

Одновременно с тем, минобороны Армении сообщает, что главы военных ведомств Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

"Стороны договорились предпринять шаги по стабилизации обстановки", - сообщили в военном ведомстве Армении.

А пресс-служба азербайджанского МИД сообщает, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудили по телефону продолжающиеся столкновения и напряженность на азербайджано-армянской границе.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном произошло серьёзное обострение давнего конфликта. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Также Арменией направлено обращение в ООН "в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны".

Напомним, в начале августа в Минобороны Азербайджана заявили о взятии под свой контроль горы Буздух и других высот в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что после столкновения Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в августе объявили частичную мобилизацию.