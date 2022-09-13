Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 сентября выступил в парламенте на фоне обострения с Азербайджаном.

Приводим главные тезисы из его выступления:

Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях;

Потери Армении в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми, эта цифра не окончательная;

Утром интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась;

На основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Страна" также писала подробности армянско-азербайджанского обострения на это утро. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 12 на 13 сентября созвал заседание Совета безопасности страны. По итогам встречи принято решение обратиться к РФ и ОДКБ.

Также известно, что утром Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

Отметим, столкновения начались вчера на границе Армении и Азербайджана. Они произошли за пределами Нагорного Карабаха - районе города Джермук на юго-востоке Армении.

Этот город находится на пути в Нахичевань - анклав Азербайджана между Ираном, Турцией и Арменией. Сухопутной границы с Нахичеванью Баку не имеет. И, по распространённой версии, целью нынешних действий Азербайджана является "пробитие" сухопутного коридора в Нахичевань.