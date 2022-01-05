5 января в украинских изданиях и Телеграм-каналах прошла информация, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже якобы отреагировала на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева помочь преодолеть кризис и приняла решение ввести в Казахстан российских и белорусских миротворцев.

Однако на самом деле в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - Ред.) только начались консультации по ситуации в Казахстане.

Об этом председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян написал в своем Фейсбуке.

Информация о миротворцах пошла от российских Телеграм-каналов, которые ссылаются на свои источники.

Официально же по поводу ОДКБ есть только одно заявление Пашиняна в Фейсбуке.

По словам Пашиняна, у него вечером 5 января состоялся телефонный разговор с Токаевым.

"Учитывая обращение президента Казахстана, который ожидает поддержки ОДКБ в преодолении сложившейся ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ начинаю немедленные консультации с лидерами стран-участниц организации", - написал Пашинян около 21:15 по Киеву.

Эту ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Это настоящая ирония судьбы, что позицию ОДКБ по поводу возможного наведения порядка после "майдана" в Казахстане озвучивает лидер армянского майдана Пашинян, которому сейчас по графику перешла должность главы Совета коллективной безопасности ОДКБ", - пишет канал.

Ранее "Страна" приводила мнение эксперта о подоплеке протестов в Казахстане.

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